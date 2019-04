In Resse sollen die Altglascontainer unter die Erde

Resse. Die Fraktionen von CDU und SPD im Resser Ortsrat fordern in einem gemeinsamen Antrag zur Ortsratssitzung am 6. Mai, dass künftig zu errichtende Altglascontainer in der Ortschaft als sogenannte „Unter-Flur-Lösung“ vorgesehen werden sollen. Hierfür soll die Gemeinde Wedemark die nötigen Voraussetzungen schaffen.Die Kommunalpolitiker von SPD und CDU versprechen sich von einer unterirdischen Platzierung der Altglascontainer einen wesentlich besseren Lärmschutz und eine deutliche Verbesserung hinsichtlich der Auswirkung solcher Anlagen auf das Ortsbild. Mit Wertstoff-Containern in Unter-Flur-Ausführung gebe es andernorts bereits gute Erfahrungen. Den höheren Kosten bei der Errichtung stehe ein geringerer Aufwand beim laufenden Betrieb gegenüber, da diese Anlagen im Unterschied zu den oberirdischen Lösungen nicht zur Vermüllung einluden.Der Resser Ortsrat wird sich auf seiner öffentlichen Sitzung am 6. Mai unter anderem mit der Frage der Platzierung von Altglascontainern beschäftigen. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Moorinformationszentrum, Altes Dorf 1B.