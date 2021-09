Apfelernte in Gailhof

Gailhof. Der Bürgerverein Gailhof lädt zur gemeinsamen Ernte der Äpfel an der Apfelchaussee und an der Gailhofer Streuobstwiese ein. Die Teilnehmer treffen sich am Sonnabend, 9. Oktober, um 10 Uhr an der Straße Vorm Dorfe. Wer kann, möge Eimer, Apfelpflücker und ähnliches mitbringen. Der Bürgerverein hofft auf eine große Beteiligung mit vielen Kindern, die die selbst geernteten Äpfel mit nach Hause nehmen können. Die Teilnehmer sollen die 3-G-Regel einhalten.