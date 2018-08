Apfelernte in Gailhof

Gailhof. Spätsommer ist Erntezeit, und die Äpfel an der Gailhofer „Apfelchaussee“ sind reif. Sie sollen am Mittwoch, 29. August, in einer Gemeinschaftsaktion geerntet werden. Der Bürgerverein lädt alle Interessierten herzlich ein, an der Aktion teilzunehmen. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Straße vorm Dorfe.