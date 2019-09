Apfeltag im Therapiegarten Grüne Stunde

Mellendorf. Am Sonnabend, 5. Oktober, erwartet die Besucher des Therapiegartens Köstliches und Wissenswertes rund um den beliebten Apfel. Gärtnermeister Ernst Schmidt als ausgewiesener Fachmann, wenn es um Baumschnitt, Pflege und Sortenwahl bei Apfelbäumen geht, gibt Tipps und beantwortet alle Fragen rund ums Thema. Besucher haben die Möglichkeit, mitgebrachte Äpfel bestimmen zu lassen. Es gibt viel zu probieren, für das leibliche Wohl sorgt das Team der Grünen Stunde. Der Garten befindet sich am Grabenweg 6 in Mellendorf. Der Garten ist für Rollstuhlfahrer zu erreichen.