Apotheke bei Famila

Brinkmann hat sich noch nicht entschieden

Mellendorf (awi). Dass der Mellendorfer Apotheker Simon Brinkmann mit famila handelseinig ist, 2023 in der neuen Fachmarktzeile am erweiterten Famila-Markt eine Apotheke zu eröffnen, hat sein Marketing-Chef Karsten Hölscher bestätigt. Doch ob die Kastanienapotheke wie im Zusammenhang mit den Neubauplänen von Famila berichtet an den neuen Standort umziehen wird, oder die Bahnhof-Apotheke oder vielleicht eine dritte Filiale eröffnet wird, das stehe zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht fest, betonte Hölscher. Brinkmann halte sich zurzeit noch alle Optionen offen. Die Entscheidung hänge von vielen Faktoren ab und werde mit Bedacht getroffen werden müssen.