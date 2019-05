Arbeitskreis trifft sich

Bissendorf. Der Arbeitskreis für die Inklusion von Menschen mit und ohne Behinderung trifft sich am Mittwoch, 15. Mai, von 19 bis 21 Uhr zu seiner monatlichen, öffentlichen Sitzung im Bürgerhaus, Sitzungszimmer, Am Markt 1 in Bissendorf. Gäste sind willkommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.