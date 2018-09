Arbeitssitzung

Mellendorf. In der Historischen AG wird bei der Arbeitssitzung am Mittwoch, 26. September, um 19.30 Uhr über „Die Anfänge unserer Schulen“ referiert. Fünf Referenten werden jeweils einen kurzen Einblick in dieses Thema geben. Der Veranstaltungsort ist das Gemeindehaus der evangelischen St. Georgskirche in Mellendorf am Kirchweg 3.