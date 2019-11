Vom Hakenpflug zur modernen Bodenbearbeitung

Wedemark. Vom Hakenpflug zur modernen Bodenbearbeitung ist das Thema beim nächsten Arbeitstreffen der Historischen AG Wedemark am 27. November.In loser Folge will die Historische AG Wedemark Informationsabende zur Geschichte der Landwirtschaft durchführen. Ausführende sind zwei ausgewiesene Kenner der Landwirtschaft, Eckhard Martens aus Negenborn und Hans-Werner Reichenbach aus Elze. Sie beginnen mit einem Vortrag über die Bodenbearbeitung von den Anfängen der Landwirtschaft vor Jahrtausenden bis zu heutigen Hightech-Maschinen. Das Symbol der Bodenbearbeitung ist der Pflug. Seine Entwicklung wird darum breiten Raum einnehmen.Pflügen, Säen und Eggen Darstellung um 1080 n. Chr. vermutlich aus England auf dem Teppich von Bayeux.Nach der Pause besteht die Gelegenheit zu ausführlichen Rückfragen an Hans-Werner Reichenbach. Dabei soll der Blick auf die Probleme der Landwirtschaft in der Wedemark nicht zu kurz kommen. Zum Abschluss wird Jan Olaf Rüttgardt noch zwei Beobachtungen zur kulturellen Prägekraft bäuerlicher Lebenswelten vortragen. Diese Informationsabende sollen den Blick für die Landwirtschaft und ihre heutigen Arbeitsmethoden und Akzeptanzprobleme schärfen und damit zum öffentlichen Nachdenken über die Weiterentwicklung der Landwirtschaft beitragen. Noch heute leben alle Menschen von dem, was auf den Feldern wächst. Um vielfältiges Wissen zusammenzutragen, werden Beiträge aus dem Teilnehmerkreis zum Thema erbeten. Gäste und Interessierte sind herzlich eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen St. Georgskirche in Mellendorf. Um allen Anwesenden ein besseres Hören zu ermöglichen, kann akustische Verstärkung zum Einsatz kommen. Wie immer wird ein Kostenbeitrag von zwei Euro erhoben.