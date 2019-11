Arbeitstreffen der Mellendorfer Schützen

Mellendorf. Die Anlage und das Außengelände des Schützenhauses in Mellendorf müssen auf den anstehenden Winter vorbereitet werden. Aus diesem Anlass treffen sich alle Schützen am Sonnabend, 30. November, um 10 Uhr am Schützenhaus an der Schaumburger Straße. Um eine rege Beteiligung wird gebeten.