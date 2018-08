AROHA® bei der VHS

Jetzt anmelden für effektives Training

Hellendorf. AROHA® ist ein effektives, unkompliziertes Ganzkörpertraining im Dreivierteltakt. Starke, kraftbetonte Abläufe und weiche, entspannende Bewegungen gehen fließend ineinander über. Die Bewegungen sind zwar intensiv, aber schonend für die Gelenke und leicht nachvollziehbar. Es wird bei mittlerer Herzfrequenz trainiert, dadurch das Herz-Kreislauf-System gestärkt und die Fettverbrennung angekurbelt. Die eigens hierfür komponierte Musik unterstützt die besondere Atmosphäre und den mentalen Effekt des Trainings. An diesem Kurs kann jeder ohne Vorkenntnisse, in jedem Alter und unabhängig vom Trainingszustand teilnehmen. Mitzubringen sind Hallenschuhe, Handtuch und Getränk. Der Kurs findet statt in der Hellendorfer Turnhalle, Hellendorfer Straße 20, donnerstags, ab 6. September, von 18 bis 19 Uhr an acht Unterrichtstagen, Kursnummer: W840147.