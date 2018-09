AROHA(R) im TCB

Am Dienstag, 16. Oktober, startet der Turn-Club Bissendorf mit einem neuen Angebot: AROHA(R) findet ab 20.15 Uhr regelmäßig dienstags in der Schulturnhalle Bissendorf statt.

AROHA(R) ist ein effektives Ganzkörpertraining mit toller Musik, inspiriert vom HAKA Kriegstanz der Maori, An- und Entspannung des Kung Fu und von den fließenden Bewegungen des Tai Chi. Übungsleiterin Jana Trittmacher freut sich auf viele Neueinsteiger.

Weitere Infos unter (01 77) 73 69 150 oder dienstags und donnerstags vormittags im Turn-Club Büro unter der Festnetznummer (0 51 30) 97 47 086.