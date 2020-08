Auch Hellendorf hat jetzt eine Chronik

Hellendorf. Hellendorf ist fast 1.000 Jahre alt. Mit über 500 Fotos, Bilder und Zeichnungen und über 10.000 Worte auf 180 Seiten gibt es jetzt in einer Chronik Wissenswertes über Hellendorf. Nach über 20 Jahren aufzeichnen, sammeln und archivieren kann sie jetzt für 40 Euro bei Wilhelm Balke, Postdamm 4, Telefon (0 51 30) 59 29, im Hofladen Schönhoff, Meitzer Straße 33, beim Forellenhof Pflüger, Meitzer Straße 65, beim Autohaus Kallmeyer, Schwarmstedter Straße 3, bei Landmaschinen Waldemar Erhardt, Sommerbosteler Straße 27, bei Buchhandlung Kaesler, Mellendorf, Wedemarkstraße 50 und in der Buchhandlung von Hirschheydt, Mellendorf, Am Langen Felde 5-7 erworben werden.