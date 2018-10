Auch in diesem Jahr Adventskalender

Verkauf startet beim Kartoffelfest auf Hof Söder

Wedemark. Auch in diesem Jahr hat der Lions Club Wedemark einen Advents-Los-Kalender aufgelegt. Zu gewinnen gibt es Sachpreise im Wert von mehr als 8.000 Euro. Diesmal hat der Club ein weihnachtliches Motiv aus Resse gewählt: Das rund 150 Jahre alte Feuerwehrgerätehaus in winterlichem Kleid. Damit setzt der Lions Club Wedemark seine schon Tradition gewordene Kalendergestaltung fort: Konzept ist es, eigens vom Clubmitglied Olaf Mußmann gemalte Motive aus der Wedemark in klarer Gestaltung zu zeigen. Schon bei den vorangegangenen Kalendern zeigte sich, dass die winterlichen Kalenderbilder mit lokalem Bezug gerade auch in Verbindung mit dem Slogan „Advent in der Wedemark“ gut passen. Günther Bardeck, der clubinterne Layouter des Kalenders: „Den Kalender erwarben in den vergangenen Jahren nicht nur Privatpersonen. Viele Wedemärker Unternehmen bestellten gleich größere Kontingente für ihre Kunden oder Beschäftigten.“ Wichtig für den Verkaufserfolg sind sicherlich auch die zahlreichen attraktiven Preise, die es mit dem Kalender zu gewinnen gibt. Nicht weniger entscheidend ist zweifellos aber auch das Wissen der Käufer, mit der Ausgabe von fünf Euro Gutes zu tun, denn: Den Erlös aus dem Kalenderverkauf spendet der Club zu 100 Prozent an soziale Projekte in der Wedemark. Der Verkauf startet am 13. Oktober ab 14 Uhr im Rahmen des Kartoffelfestes auf dem Söderhof in Wennebostel. Die weiteren Verkaufsstellen sind auf der Clubhomepage www.lions-wedemark.de zu finden.