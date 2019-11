Auf den Spuren von Graf Dracula

Scherenbostel. Axel Behnke reiste nach Transsilvanien (Siebenbürgen) in Rumänien, um Graf Dracula zu besuchen. Obwohl er auf seiner Burg war, hat er ihn jedoch nicht getroffen.

Darüber und über weitere Stationen durch unberührte Natur, ursprüngliche Dörfer und Städte mit unerwarteten Spuren deutscher Geschichte wird Axel Behnke am Donnerstag, 28. November, im Drei-Dörfer-Treff, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel in einem Lichtbildervortrag berichten. Es wird um pünktliches Erscheinen gebeten. Der Eintritt ist frei.