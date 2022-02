Auf die harte Tour

Mit dem Rad durch Marokko und Kirgisistan

Brelingen. Es wird staubig, steinig, kalt und heiß und es geht vor allem hoch hinaus: Martin Moschek aus Hamburg berichtet vom Atlas Mountain Race 2020 und vom Silk Road Mountain Race 2021. Zusammen mit seinem Team-Partner hat er an beiden Bikepacking Ultra-Rennen teilgenommen. Das Atlas Mountain Race ist ein Rennen durch das Atlas-Gebirge in Marokko führt die Teilnehmenden 1.145 Kilometer weit und über 20.000 Höhenmeter kreuz und quer durch die Berge, in abgelegene Täler, durch viel Sand und über vergessene Straßen. Beim härtesten Bikepacking-Selbstversorgerrennen der Welt, dem Silk Road Mountain Race, bewältigen die Teilnehmenden auf einer Strecke von 1.850 Kilometern mehr als 30.000 Höhenmeter im Tien-Shan Gebirge in Kirgisistan. 16 Pässe mit über 3.000 Metern Höhe sind dabei zu überwinden und vor allem die körperliche und mentale Belastung eines Mehrtages-Rennens am "Ende der Welt" auszuhalten.Bei seinem Vortrag am 4. März um 20 Uhr „Unterm Schauer“ in Brelingen erzählt Martin Moschek von den Vorbereitungen, den Erlebnissen unterwegs und den Erkenntnissen nach diesen Touren. Er gibt einen Überblick über das richtige Fahrrad und die passende Ausrüstung für solche Rennen, ob und wie man dafür trainieren kann und teilt gerne seine Erfahrungen mit allen, die auch mit den Gedanken spielen, an solchen Events teilzunehmen.Damit alle Gäste schon jetzt einen Eindruck von den extremen Bedingungen solcher Touren bekommen können, findet der Vortrag quasi Open Air „Unterm Schauer“ in Brelingen, Haupstraße 44, statt. Da garantiert nicht geheizt sein wird, sind alle gebeten, für an die Witterungsverhältnisse angepasste Kleidung zu sorgen, eventuell sogar Decken oder einen Schlafsack zum Hineinkuscheln mitzubringen. Um für die innere Wärme zu sorgen, dürfen auch gern heiße Getränke mitgebracht werden. Ein Getränkeverkauf findet nicht statt.Es gelten die 2-G-Regel (Geimpfte & Genesene), Maskenpflicht (FFP2) und Abstandsregeln.Der Eintritt kostet fünf Euro, Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.