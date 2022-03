Auf ein Wort: Friede sei mit euch

Von Pastor Thorsten Buck, Bissendorf

In diesen Tagen sitzen viele fassungslos vor den Nachrichten. Ich wischen mit dem Daumen auf meinem Smartphone von einer Kriegsnachricht zu nächsten, verzweifle an den Bildern. Ich wünsche der Ukraine, dass ihre Selbstverteidigung möglichst lange hält. Und gleichzeitig bedeutet das weiteren Tod, weitere Gewalt. Ich erschrecke über mich selbst.Vorsichtig hatte ich die Worte unseres ersten ökumenischen Friedensgebetes gewählt. Die Slogans, mit denen ich aufgewachsen bin, scheinen mir plötzlich leer: „Frieden schaffen ohne Waffen.“ Glaube ich das selber eigentlich noch?Unsere Friedensethik scheint an Grenzen zu stoßen. Dabei ist die Frage nach Frieden aktueller denn je. Krieg ist und bleibt ein Wahnsinn. Er kennt nur Opfer. Gewaltlosigkeit – das ist die Botschaft Jesu. In der christlichen Friedensethik ist dies die wichtigste Perspektive.Aber unsere Friedensethik kennt weitere Grundsätze – auch die militärische Gewalt als äußerstes Mittel, wo internationales Recht und Menschenrechte verletzt werden. Sie kennt das Selbstverteidigungsrecht souveräner Staaten, die von einem verbrecherischen Angriffskrieg bedroht sind (Stichwort: Waffenlieferungen). Wir sind in einer Situation, in der wir schuldig werden – durch Tun und durch Unterlassen. Schrecklich.Zu unserer ersten ökumenischen Friedensandacht, zwei Tage nachdem Putins Russland die Ukraine überfallen hat, reicht der Platz in der Kirche nicht. Im Regen stehen wir auf dem Rasen, die Kerze in unserer Mitte droht ihr Friedenslicht immer wieder zu verlieren.Jetzt scheint mir die Zeit der Realisten zu sein. Bald wird es hoffentlich (!) wieder Träumer und Utopien brauchen. Denn Friede ist mehr als ein Schweigen der Waffen. Friede ist nicht, wenn Verlierer sich vor dem Sieger beugen. Friede kann nur ein gerechter Friede sein, gebaut auf Recht und Vertrauen, auf unendlichen vielen kleinen Schritten. Und wir ahnen – für diesen Frieden wird es mutige Menschen auf allen Seiten brauchen.Bis dahin aber sind meine Gedanken zuallererst bei den schutzlosen Männern, Frauen und Kindern in der Ukraine. In ihnen möge Gott die Hoffnung auf Frieden lebendig halten.