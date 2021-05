Auf Klappstühlen

Negenborn. „Endlich wieder in Negenborn Gottesdienst feiern!“ – diesen Wunsch hatte der Kirchenvorstand schon länger. Bisher ließen die Infektionszahlen und die geringe Größe der Kapelle das noch nicht zu. Aber für Pfingstmontag hat der Kirchenvorstand beschlossen, alles nach draußen neben die Kapelle zu verlegen, um damit endlich wieder einen Gottesdienst in Negenborn feiern zu können. Herzliche Einladung also am Pfingstmontag, 24. Mai, um 10 Uhr nach Negenborn neben die Kapelle. Die Gemeinde wird dabei um Mithilfe gebeten: Wem es möglich ist, der bringe bitte seinen einen (Klapp)stuhl oder eine Picknickdecke mit. Für diejenigen, für die das nicht möglich ist, sind natürlich Sitzgelegenheiten vorhanden.