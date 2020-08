Auffahrunfall

Gailhof.Eine 47-jährige Führerin eines Hyundai i30 befuhr am Sonnabend um 11.40 Uhr die Celler Straße aus Mellendorf in Richtung AS Mellendorf. In der Ortschaft Gailhof musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dieses bemerkte die hinter ihr fahrende 26-jährige Führerin eines Audi A4 zu spät und fuhr infolge Unachtsamkeit auf den Hyundai auf.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Der Gesamtschaden der Fahrzeuge wird auf 1.100 Euro geschätzt.