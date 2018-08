Auffahrunfall

Mellenodrf. Ein 55-jähriger Mazda-Fahrer hielt am Montag gegen 18.34 Uhr vor einem Fußgängerüberweg an der Wedemarkstraße, um einen Fußgänger passieren zu lassen. Vermutlich infolge Unachtsamkeit prallte eine 44-Jährige mit ihrem Ford auf das Heck des Mazda. Der Mazda-Fahrer wurde dadurch leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.