Auffahrunfall

Elze/Berkhof. Am Freitagnachmittag befuhr eine 39-jährige Fahrzeugführerin aus dem Heidekreis mit ihrem VW Polo die Walsroder Straße aus Richtung Elze in Fahrtrichtung Berkhof, als sie in Höhe der Hausnummer 71 aufgrund eines Linksabbiegers verkehrsbedingt warten musste. Unmittelbar hinter dem Fahrzeug der VW-Fahrerin befuhr ein 62 Jahre alter Mann (ebenfalls aus dem Heidekreis) die Walsroder Straße mit seinem Opel Astra. In Höhe des Unfallortes bemerkte der Opelfahrer den VW zu spät und fuhr von hinten auf das stehende Fahrzeug auf. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.