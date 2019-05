Aufgefahren

Gailhof. Eine 43-jährige Passat-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 16 Uhr die Celler Straße in Fahrtrichtung Mellendorf. An einer Bedarfsampel musste sie verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender 28-Jähriger fuhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Lkw auf den Passat auf. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Passat-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt, ihre mit im Fahrzeug sitzende dreijährige Tochter blieb augenscheinlich unverletzt.