Aufgefundener Möbeltresor

Aufgefundener Möbeltresor

Meitze. Durch Spaziergänger wurde am vergangenen Freitag gegen 12.45 Uhr in einem Gebüsch am Neuen Hessenweg ein würfelförmiger, aufgebrochener Möbeltresor aufgefunden. Dieser konnte bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.