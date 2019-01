Aufhängen der Nikolausscheibe des SV Meitze

Meitze. Der Schützenverein Meitze hängt am Sonnabend, 2. Februar, um 15 Uhr die Nikolausscheibe beim Vereinsmitglied Hermann Kaiser auf. Treffen ist um 14.30 Uhr am Schützenhaus, Mitglieder bitte in Uniform. Freunde und Gäste sind ebenfalls herzlich eingeladen.