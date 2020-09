MGV Concordia Elze wird liquidiert

Elze. Da die erste geplante Auflösungsversammlung am 14. April wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste und die zweite Auflösungsversammlung am 14. August wegen geringfügiger Beteiligung sofort wieder geschlossen wurde, erfolgt nun eine dritte Einladung zur Auflösung des Männergesangvereins Concordia Elze von 1892 e.V. am Freitag, 11. September, um 19 Uhr im Gasthaus Goltermann. Die Versammlung ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Auf Grund der großen Bedeutung dieser Versammlung, wie die Wahl der Liquidatoren und die Verteilung der Gelder, bittet der Vorstand für eine besonders hohe Beteiligung. Nach der Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit wird einer kleiner Imbiss, wie immer bei einer Jahreshauptversammlung, gereicht. Für eine kurze Teilnahmebestätigung wäre der Vorsitzende Udo Bauermeister unter der Telefonnummer (0 51 30) 44 59 oder beim Gasthaus Goltermann unter der Nummer ( 051 30) 22 72 wegen der Planung der Sitzplätze und Essenvorbereitung dankbar. Selbstverständlich wird die Versammlung nach Corona-Bestimmungen durchgeführt und es ist bei Eintritt in den Versammlungsraum eine Maske zu tragen.