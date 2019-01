Auftaktveranstaltung WinterJazz Brelingen

Quartett KLARO! kommt in Brelinger Mitte

Brelingen. KLARO! ist das Quartett der in Köln lebenden Österreicherin Karolina Strassmayer, auch bekannt als Saxophonistin der WDR-Bigband, Köln. Die amerikanische Jazzpresse hat sie zu den „Top Five Altsaxophonisten“ (Downbeat) gekürt. Sie wird begleitet von drei herausragenden Musikern aus Köln, Berlin und New York: dem Schlagzeuger Drori Mondlak, der Vibraphon-Legende David Friedman sowie dem Kontrabassisten Josh Ginsburg. KLARO! verbindet die Lyrik der europäischen Klassik mit der rhythmischen Kraft des amerikanischen Jazz und der harmonischen Raffinesse zeitgenössischer Musik. Der Bogen spannt sich von kraftvoll spritzigen Grooves zu poetischen Balladen und explosivem Swing. Beginn der Veranstaltung am Sonnabend, 26. Januar, in der Brelinger Mitte ist um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 18 Euro (ermäßigt zwölf Euro) im Vorverkauf in der Brelinger Mitte (freitags 9 bis 13 Uhr), in der Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf, bei Bücher am Markt in Bissendorf und an der Abendkasse.