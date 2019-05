Ausflug des NABU

Wedemark. Der NABU Wedemark lädt am Sonntag, 19. Mai, zur Besichtigung der Teichwirtschaft Göckemeyer in Neustadt-Poggenhagen ein unter dem Motto „Feinschmecker, Fische, und Forscher“. Ist Brunnenkresse aus wassergeführten Hochbeeten das neue Superfood? Wie erhält man vom Aussterben bedrohte heimische Edelkrebse und wie wird das Artenschutzprogramm für die gefährdete Fischart Quappe praktisch umgesetzt? Familie Göckemeyer und der Fischereibiologe Matthias Emmrich werden die Teilnehmer informieren und die vielseitige Teichwirtschaft vorstellen. Weiter Infos auch auf www.edelkrebs-niedersachsen.de. Die Führung beginnt um 12 Uhr in Poggenhagen, Treffpunkt für Fahrgemeinschaften ist am Sonntag, 19. Mai, um 11 Uhr der Lidl-Parkplatz in Mellendorf. Für das Artenschutzprogramm wird eine Spende von fünf Euro erbeten. Außerdem gibt es an dem Tag die Möglichkeit, in Poggenhagen den „Tag der Parke“ der Region Hannover mit Aktionen und Informationen auf eigene Faust zu entdecken. Anmeldungen bitte an Heide Winterfeldt unter Telefon (0 51 30) 4 08 07 oder heide.winterfeldt@gmx.de.