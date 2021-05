Ausleihstelle geschlossen

Wedemark. Die Ausleihstelle auf dem Campus W in Mellendorf bleibt an den Ferientagen 14. und 25. Mai geschlossen. Eine Alternative gibt es aber in Bissendorf. Die Öffnungszeiten der Bibliothek in Bissendorf: vormittags von 9 bis 13 Uhr und nachmittags am Dienstag von 15 bis 19 Uhr und am Freitag von 15 bis 17 Uhr.