Ausschuss für Soziales tagt

Sitzung findet im Feuerwehrhaus statt

Bissendorf. Der Ausschuss für Familie, Senioren, Soziales und Integration tagtam Mittwoch, 28. Oktober, um 18 Uhr, im Feuerwehrgerätehaus Bissendorf, Pinkvosshof 31, in Bissendorf. Wegen der aktuellen Pandemielage (COVID-19, Coronavirus) ist es zur Einhaltung der geltenden Abstandsregelungen notwendig, die Zahl der Zuhörerinnen und Zuhörer zu beschränken. Für diese Sitzung stehen nur begrenzt Plätze zur Verfügung, die in der Reihenfolge des Erscheinens vergeben werden. Eine vorherige Reservierung ist nicht möglich. Über die genannten Plätze hinaus können keine weiteren Besucherinnen und Besucher an der Sitzung teilnehmen. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner durchgeführt.Auf der Tagesordnung stehen neben den üblichen Regularien Informationen zum Raumkonzept auf Grund der Umnutzung der ehemaligen Berthold-Otto-Schule, Fördermittel "Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser"/ Kofinanzierung durch die Gemeinde Wedemark, Informationen über den Neuantrag auf institutionelle Förderung des Vereins EinzigArtig, ein Bericht über die Arbeit des Service II.2 (Team Soziale Arbeit), Aktuelles aus dem Behindertenbeirat und Aktuelles aus dem Seniorenbeirat.