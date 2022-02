Ausschuss tagt

Wedemark. Der Ausschusses für Integration, Gleichstellung und Soziales trifft sich zu seiner ersten öffentlichen Sitzung am Dienstag, 22. Februar, um 18 Uhr, als Videokonferenz. Für die Öffentlichkeit stehen zehn Zugangsmöglichkeiten für die Videokonferenz zur Verfügung. Anforderungen auf Zugang sind per E-Mail an Sitzungsdienst@wedemark.de oder telefonisch an (0 51 30) 581-226 oder -227 zu richten. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner durchgeführt. Neben den üblichen Regularien geht es um die Neufassung der Satzung für den Seniorenbeirat der Gemeinde Wedemark, den Antrag der CDU-Fraktion auf Ausstattung von öffentlichen Spielplätzen, den Förderantrag des evangelischen Familienzentrums Emilie, den Haushalt für dieses Jahr und den Bericht der Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragten. Außerdem wird Aktuelles aus Senioren- und Behindertenbeirat berichtet.