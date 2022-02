Ausschuss tagt

Wedemark. Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Gebäude tagt am Mittwoch, 2. März, um 19 Uhr, als Videokonferenz. Für die Öffentlichkeit stehen zehn Zugangsmöglichkeiten für die Videokonferenz zur Verfügung. Anforderungen auf Zugang sind per E-Mail an Sitzungsdienst@wedemark.de oder telefonisch an (0 51 30) 581-226 oder -227 zu richten.

Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt.