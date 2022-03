Ausschuss tagt

Wedemark. Mit dem Haushaltsplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2022 beschäftigen sich die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen, Personal und Digitalisierung am Donnerstag, 17. März, um 18.30 Uhr in einer Gremiensitzung, die teilweise als Videokonferenz abgehalten wird. Die Mitglieder des Ausschusses (stimmberechtigt oder Grundmandat) sowie die Ausschussbetreuung der Verwaltung können an der Sitzung per Videokonferenz oder in Präsenz teilnehmen. Alle übrigen Ratsmitglieder, Medien, Öffentlichkeit sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung können nur per Videokonferenz dabei sein.

Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt.