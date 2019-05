Ausschusssitzung

Mellendorf. Die sechste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz und Öffentlichen Ordnung findet am Dienstag, 28. Mai, um 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Mellendorf, Gilborn 4 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Verwaltung der Bericht der Feuerwehrführung und des Ausschussvorsitzenden, Änderungen in der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Obdachlosenunterkünfte in der Gemeinde Wedemark sowie der Erlass einer Verordnung über die Nummerierung von Grundstücken und Gebäuden in der Gemeinde Wedemark.