Ausschusssitzung

Bissendorf. Die 24. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Liegenschaftsunterhaltung, Wirtschaft und Personal findet am Dienstag, 4. Juni, um 19 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Verwaltung die Änderungen in der „Benutzungs- und Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Obdachlosenunterkünfte in der Gemeinde Wedemark“, die Organisation des Bauhofes sowie die Änderung des Vertrags über die Festsetzung und Erhebung von Schmutzwassergebühren mit dem Wasserverband Garbsen-Neustadt a. Rbge..