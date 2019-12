Ausschusssitzung

Bissenodrf. Die 15. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kinder und Jugend findet am Montag, 6. Januar 2020, um 20 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Verwaltung, der Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020, die

Organisation der Schulverwaltungskräfte an den allgemeinbildenden Schulen der Gemeinde Wedemark sowie die Zusatzvereinbarung zur interkommunalen Vereinbarung zur Unterstützung der betrieblichen Kindertagesbetreuung.