Ausschusssitzung

Bissendorf. Die 28. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Liegenschaftsunterhaltung, Wirtschaft und Personal findet am Donnerstag, 16. Januar, um 19 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Verwaltung die Organisationsuntersuchung im Team Gebäude- und Flächenunterhaltung, die Organisation der Schulverwaltungskräfte an den allgemeinbildenden Schulen der Gemeinde Wedemark, der Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020, der Antrag der Grünen-Fraktion: Wedemark als Fairtrade-Stadt sowie die Neufassung der Kreditrichtlinie.