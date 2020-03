Ausschusssitzung

Bissendorf. Die 22. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umweltschutz findet am Dienstag, 17. März, um 19.30 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung geht es unter anderem um ein Energetisches Quartierskonzept für Bissendorf; Vorstellung durch die Klimaschutzagentur Hannover; die örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung (ÖBV) für den Ortskern Elze, die Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes für die Gemeinde Wedemark, Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation auf der L 190 von der Gemeindegrenze Langenhagen bis zur Gemeindegrenze Schwarmstedt sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Bereich zwischen Gottfried-August-Bürger-Straße und Tattenhagen in Bissendorf.