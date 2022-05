Ausschusssitzung

Bissendorf. Die öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Gebäude findet am Donnerstag, 19. Mai, um 19 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Verwaltung, die Vorstellung des Energieberichts, die Vorstellung des Energetischen Quartierskonzepts Bissendorf, die Einrichtung eines Klimabeirates sowie der

Antrag der SPD-Fraktion: Pflanzung eines Baumes für jedes neugeborene Kind in der Gemeinde Wedemark ("Geburtsbaum").