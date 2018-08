Ausschusssitzung

Bissendorf. Die zehnte öffentliche Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umweltschutz findet am Dienstag, 14. August, um 19.30 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses in Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Verwaltung der Vortrag zum Biotopverbundkonzept für die Gemeinde Wedemark, die Neuausweisung des Naturschutzgebietes „Quellwald bei Bennemühlen“ in der Gemeinde Wedemark, die Flächennutzungsplanänderung Nr. 09/07 im Gemeindeteil Hellendorf, die Flächennutzungsplanänderung Nr. V/03 im Gemeindeteil Brelingen (Rücknahme Darstellung Bodenabbau), der Bebauungsplan Nr. 16/09 „Labor“ im Gemeindeteil Wennebostel sowie die Ablösesatzung für Kraftfahrzeug-Einstellplätze.