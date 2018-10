Ausschusssitzung

Mellendorf. Die neunte öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kinder und Jugend findet am Donnerstag, 25. Oktober, um 20 Uhr im Großgruppenraum E 0.090 des Schulzentrums Mellendorf, Fritz-Sennheiser-Platz 2 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Verwaltung die Vorstellung der Entwurfsplanung für die Grundschule Brelingen, die Vorstellung der Erweiterungsplanung am Campus W, die Erteilung des Einvernehmens für die Änderung der Organisationsform der Ganztagsschule der IGS Wedemark sowie die Einrichtung einer zweigruppigen Kindertagesstätte in Negenborn.