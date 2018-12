Ausschusssitzung

Bissendorf. Die zehnte öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kinder und Jugend findet am Donnerstag, 10. Januar 2019, um 20 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilung der Verwaltung Informationen zum Kita-Bericht der Region Hannover bezüglich des Kita-Jahres 2017/2018 sowie die Neufassung der Satzung über die Kinderbetreuung in der Gemeinde Wedemark.