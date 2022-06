Ausstellung bei imago

Neben ihren Plastiken zeigt die Künstlerin auch eine Installation aus gebrauchten Seifenstücken, die auf Fliesenplatten angeordnet sind.Am Sonntag, 17.Juli bietet die Künstlerin einen workshop für Kinder an, von 14:00-16:00 Uhr können Kinder ab acht Jahren dann unter Anleitung der Künstlerin eigene Figuren mit Modeliermasse formen. Anmeldungen dazu unter:info@imago-kunstverein.de. Am Sonntag, 31.Juli, ist Silke Mohrhoff Gast beim Künstlergespräch in der Reihe “Ich sehe was, was Du nicht siehst.“ Beginn ist um15.30 Uhr, die Moderation übernimmt Vera Burmester. Die Ausstellung feiert ihre Vernissage am 26. Juni um 12.15 im Bürgerhaus in Bissendorf in den Räumen des imago Kunstverein Wedemark.Die Öffnungszeiten während der Ausstellung sind dienstags bis freitags von 11 bis 13 Uhr, und von 15 bis 18 Uhr, samstagsvon 11 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung.Bildtitel:Madonna II, 2018, Höhe 15cm, Kunststoff, VG Bild-KunstWärmepumpe, 2022, Höhe 19cm, Kunststoff, mixed media, VG Bild-Kunst