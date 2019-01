Ausstellung im Mooriz

Resse. Im Februar wird im Mooriz eine Fotoausstellung von Andreas Warlich gezeigt unter dem Titel „Bilder vom Wasser“. Es handelt sich um ganz besondere Bilder, so genannte Alu- Dibond-Drucke, meistens in Schwarz-Weiß. Besonders aber auch, weil der Fotograf seinen eigenen Blick hat. Die Vernissage wird am Sonntag, 17. Februar, um 12 Uhr stattfinden. Die Ausstellung wird bis Sonntag, 5. Mai, im Mooriz, Altes Dorf 1b, zu sehen sein.