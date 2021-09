Ausstellungseröffnung

Bissendorf. Die Vernissage der Ausstellung "Am Rand" von Tina Tonagel - Kinetik und Klangkunst - findet am Sonnabend, 11. September, im Imago-Kunstverein, Am Markt 1 statt.

Tina Tonagels künstlerische Arbeiten umfassen ein weites Feld von raumbezogenen Interventionen, kinetischen Objekten, audiovisuellen Live-Konzerten und expliziten Klanginstallationen. Sie kombiniert Licht, Klang und Bewegung zu einer harmonischen und poetischen Einheit. Den bewegten Objekten liegen fein abgestimmte Choreographien zugrunde, Kompositionen, die den Raum artikulieren und zarte oder manchmal auch holprige Apparaturen in Bewegung setzen.

Die Ausstellung, die vom 11. September bis 24. Oktober zu sehen ist, ist geöffnet donnerstags von 15 bis 18 Uhr, sonnabends von 11 bis 13 Uhr und sonntags von 15 bis 17 Uhr.