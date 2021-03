Auto nicht umgemeldet

Brelingen. Am Sonnabendmittag wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch eine Streife des Polizeikommissariats in Mellendorf ein 54 Jahre alter Mann aus der Wedemark mit seinem in Polen zugelassenen Pkw auf dem Bünte Weg in Brelingen angehalten. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der polnische Staatsbürger seinen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland begründet und somit sein Pkw auch in Deutschland zugelassen sein muss. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.