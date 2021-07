Autoaufbruch

Elze. Bislang unbekannte Täter gelangten am Freitag letzter Woche zwischen 10 und 11 Uhr an der Wasserwerkstraße mittels Durchstechen des Türschlosses in einen geparkten blauen Kleinwagen. Aus dem Inneren wurden diverse Kosmetikartikel entwendet. Die Schadenshöhe beträgt rund 500 Euro.