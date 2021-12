Autodieb verunglückt bei Flucht

Poizei nimmt den 22-jährigen Fahrer vorläufig fest

Langenhagen. Am TAg vor Heiligabend ist ein 22-Jähriger mit einemMercedes dem Verkäufer während der Probefahrt davongefahren. Während der Fluchtfuhr er gegen einen Funkstreifenwagen. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest.Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariates Langenhagen und desVerkehrsunfalldienstes Hannover wollte der 22-Jährige gegen 12.20 Uhraugenscheinlich einen silbernen Mercedes in der Straße „In den Kolkwiesen"kaufen. Der 30-jährige Verkäufer stimmte einer Probefahrt zu, jedoch nur auf demFirmengelände, da der Mercedes keine Kennzeichen hatte. Der 22-Jährige stieg indas Fahrzeug, fuhr von dem Gelände runter und davon. Der Verkäufer informierteunverzüglich den Notruf der Polizei. Im Rahmen der Fahndung und durch einenweiteren Hinweis einer Verkehrsteilnehmerin konnte der flüchtige Mercedes imNahbereich in der Walsroder Straße ausfindig gemacht werden. Der Flüchtendeignorierte jegliche Anhaltezeichen des Funkstreifenwagens. Unter anderem fuhrder 22-Jährige in einen Gartenzaun und gegen ein Straßenschild. Von da setzte erden Wagen zurück, prallte gegen den hinter ihm ankommenden Funkstreifenwagen undsetzte die Flucht fort. In der Sackgasse am Spreeweg fuhr er abermals frontal ineinen Gartenzaun. Beim Rückwärtsfahren überfuhr er ein Metalltor und verkeiltesich mit dem Wagen, sodass der Wagen stecken blieb. Die weitere Fluchtscheiterte und die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Nach Abschluss derpolizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige aus der Dienststelle fußläufigentlassen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Führerscheins, Unfallflucht, Unterschlagung eines Pkw, Verstoß gegen dasPflichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.