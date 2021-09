Autofahrer schwer verletzt

Berkhof. Am Freitagabend befuhr ein 31-Jähriger mit seinem 3er BMW gegen 19 Uhr die

Wieckenberger Straße in Richtung Berkhof. Zwischen der Autobahnauffahrt

und der Ortschaft Berkhof kam er in einer Linkskurve mit seinem Auto von der

nassen Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der BMW-Fahrer, der allein in seinem Auto war, zog sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein

Schaden von circa 1500 Euro.