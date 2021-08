Autokäufer stiehlt Passat

Polizei bittet um Hinweise

Mellendorf. Eine 24-jährige Mellendorferin hatte ihren Pkw VW Passat bei Ebay-Kleinanzeigen zum Kauf angeboten.Am Montag meldete sich fernmündlich ein Kaufinteressent bei ihr, mit dem sie sich am Mittwoch an ihrer Wohnanschrift verabredete. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung setzte sich der spätere Täter auf den Fahrersitz und fragte, ob er eine kurze Probefahrt machen dürfe. Damit erklärten sich die 24-Jährige und ihr Lebensgefährte einverstanden. Als beide um 18.26 Uhr in ihr Fahrzeug einsteigen wollten, um den Interessenten bei der Probefahrt zu begleiten, entfernte sich der Mann plötzlich mit dem Passat in Richtung Wedemarkstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ, der Pkw ist bis heute verschwunden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen schwarzen VW Passat Kombi (EZ 2013) mit dem amtlichen Kennz. CUX-VD 416. Der Zeitwert beträgt etwa 11.000 Euro. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler, ungepflegter „Rauschebart“. Er war bekleidet mit blauer Jeans, langärmeligem Shirt, schwarzer Weste, schwarzen Sportschuhen und schwarzem Basecap mit gelber Applikation an der Vorderseite. Es wird um sachdienliche Zeugenhinweise gebeten.