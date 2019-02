Autorenlesung in der Brelinger Mitte

Katja Heimann liest aus: „Vitamin V wie Wohnung“

Brelingen. Unterhaltsam, fein beobachtet und mit einem Hang zu trockenem Humor erzählt der Roman „Vitamin V wie Wohnung“ von den Höhen und Tiefen einer unfreiwilligen Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft. Die gebürtige Hamburgerin Katja Heimann, die jetzt in Hildesheim lebt, liest aus ihrem Erstlingsroman. In gemütlicher Atmosphäre und bei gekühlten Getränken bietet sich in der Pause und im Anschluss an die Lesung die Gelegenheit zum Gespräch und zum Erwerb des Buches. Die Lesung findet am Freitag, 15. Februar, um 20 Uhr in der Brelinger Mitte statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse.