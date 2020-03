Autos aufgebrochen

Brelingen/Forst Rundshorn. In zwei Fällen meldete die Polizei am Wochenende Einbruchdiebstähle aus Pkw. Am Abbauernring in Brleingen drangen unbekannte Täter ziwschen Donnerstagnachmittag um 16 Uhr und Freitagmorgen um 8 Uhr nach Manipulation am Türgriff in einen geparkten VW T6 ein. Sie entwendeten die Tacho-Einheit und verursachten einen Gesamtschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Bei einem an einem Feldweg im Forst Rundshorn geparkten VW Caddy schlugen unbekannte Täter amSonnabend gegen 16.25 Uhr die Beifahrerscheibe ein und entwendeten eine im Fahrzeug liegende Geldbörse. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.